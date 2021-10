Rouen. Quatre incidents graves en une seule journée à la maison d'arrêt

Journée noire pour les surveillants pénitentiaires de la prison Bonne-Nouvelle à Rouen, mercredi 6 janvier. Peu avant 10 heures, un détenu a refusé de se voir affecter un codétenu dans sa cellule. Il a même "exigé qu'on lui présente les détenus susceptibles d'être affectés avec lui avant de devenir vindicatif envers les personnels", rapporte le syndicat FO pénitentiaire.

Un détenu agresse un surveillant

Une heure plus tard, un autre détenu, torse nu et pieds nus, exige de se rendre à l'infirmerie. Le surveillant lui adresse un fin de non-recevoir en lui demandant qu'il porte une tenue correcte. Alors qu'il annonce qu'il reviendra plus tard auprès du détenu, celui-ci a donné "un violent coup dans la porte", a saisi "avec force" le polo de l'agent et une altercation s'est ensuivie.

Vers 13 h 45, un détenu fait tomber un téléphone portable "devant les yeux du surveillant en poste à cet étage". Il a alors refusé de le donner et aurait même été "jusqu'à demander au fonctionnaire de fermer les yeux". L'homme a été placé en quartier disciplinaire.

Enfin, à 16 h 20, un détenu travailleur, exigeant d'aller à la douche, s'est énervé quand le surveillant lui a demandé de patienter. Celui-ci a été agressé, touché à l'épaule. Là aussi, le détenu a été placé au quartier disciplinaire.