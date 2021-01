Le Havre. Dans les restaurants, la vente à emporter "pour ne pas être oubliés"

Dans la vitrine du Grignot au Havre, les Nounours des Gobelins se remettent doucement de leur réveillon. Les peluches sont les seuls clients admis depuis la fermeture des restaurants, fin octobre. Depuis, l'établissement s'est mis à la vente à emporter. "Cela couvre en partie les charges et ça limite la casse, car du matériel qui ne fonctionne pas, c'est du matériel qui tombe en panne, note Arnaud Samson, le patron. Surtout, ça permet de ne pas être oubliés."

Des clients réguliers… ou de passage

Les clients qui commandent à emporter constituent un flux régulier, "une vingtaine à la semaine, quatre fois plus le week-end". Outre les habitués, le restaurateur touche aussi de nouveaux clients. "Il y a des commandes ponctuelles, avec la volonté de soutenir les commerçants. Et puis, des personnes âgées qu'on livre, contentes de voir un peu de monde", poursuit Arnaud Samson, chez qui la vente à emporter représente un peu plus de 10 % du chiffre d'affaires habituel.

Arnaud Samson a sollicité les Nounours des Gobelins pour égayer la vitrine de son restaurant. Il ne s'attend pas à rouvrir avant le printemps. -

Même constat pour la Taverne Paillette au mois de décembre, grâce aux fêtes. "Ça permet de couvrir l'approvisionnement des marchandises et les salaires du personnel mobilisé, mais c'est très insuffisant pour payer toutes les charges", regrette Aude Tanquerel, directrice administrative et financière. Là aussi, une clientèle d'habitués est au rendez-vous, ainsi que des clients de passage. "Des commerciaux, par exemple, qui sont contraints de manger dans leur voiture ! On préférerait les servir à table, bien sûr…", sourit Anthony Da Costa, directeur de salle.

En cuisine aussi, le chef Denis Rousselin pointe le manque de vie. "Plus de relation avec les serveurs, plus de dressage… Servir en barquette, ce n'est pas vraiment notre métier."

Jeudi 7 janvier, le Premier ministre Jean Castex devrait confirmer que les restaurants ne pourront pas rouvrir le 20 janvier, comme un temps envisagé.