Alençon. Covid-19 : pour les restaurateurs, "la situation ne peut plus durer"

Lors de son allocution présidentielle le 24 novembre dernier, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé une éventuelle réouverture des restaurants à la condition que la France ne dépasse pas la barre des 5 000 cas de Covid-19 par jour. Cette annonce, qui avait donné aux restaurateurs une lueur d'espoir pour un avenir plus serein, n'a pas duré bien longtemps.

Selon Santé Public France, 25 000 cas de Covid-19 ont été comptabilisés dans l'hexagone au mercredi 6 janvier. Face à cette situation, l'exécutif a laissé entendre qu'il ne laisserait pas rouvrir les restaurants. Une décision qui met à mal les professionnels fermés depuis bientôt un an pour certains. Dans une conférence donnée ce jeudi 7 janvier à 18 heures par le Premier ministre Jean Castex, le scénario des prochaines semaines sera dévoilé.

Depuis avril 2014, Caroline Chauvin tient avec son mari le restaurant gastronomique L'Alezan, situé à Alençon. Pour elle, "la situation ne peut plus durer". Avant la Covid-19, le restaurant accueillait jusqu'à 60 couverts lorsque les fours tournaient à plein régime. Mais depuis mars 2020, les chaises sont vides. Installé à l'extérieur du centre-ville, le restaurant n'est pas en capacité de mettre en place de la vente à emporter. "On a essayé au premier confinement, mais on ne fait pas assez de ventes pour écouler les stocks de nourriture", indique Caroline. Seules les aides promises par l'État permettent de limiter la casse, mais "ça ne suffit pas".

"Dans ces moments difficiles, on est un peu comme une grande famille"

Caroline attend avec impatience les annonces de Jean Castex, mais, sans surprise, elle s'attend une fois de plus à ne pas rouvrir. Pour elle, "rien ne justifie qu'on ne peut pas rouvrir". Comme pris en otage, les restaurants sont dans l'incompréhension. "Nous [bars, restaurants, discothèques…] on est fermés, et à côté on fait des matchs de rugby où les joueurs sont positifs, on organise Miss France, c'est une aberration." Malgré tout, Caroline essaie de garder le moral, le sport est devenu une échappatoire. À quelques pas de la salle, elle et son mari ont installé un vélo elliptique, c'est comme ça qu'elle fait passer le temps.

Si Caroline reste combative, elle n'oublie pas les restaurateurs qui ont le moral au plus bas. "Il faut qu'on se tienne la main, c'est important de se téléphoner. Dans ces moments difficiles, on est un peu comme une grande famille."

