Mortain. Crise : une perte de 100 millions d'euros pour Acome en 2020

L'impact de la crise liée à la Covid-19 sur l'économie mondiale n'est plus à démontrer. L'une des plus grandes entreprises de la Manche fait aussi les frais de cette crise. S'il n'a connu qu'une semaine d'inactivité en mars, le fabricant de fibre optique et de câblage automobile Acome, implanté à Mortain, a perdu 100 millions d'euros en 2020, soit 20 % de son chiffre d'affaires annuel. En juin 2020, à l'issue du premier confinement, l'entreprise, qui emploie plus de 1 000 personnes sur son site de Mortain, avait supprimé une centaine d'emplois pour amortir le choc de la pandémie, en ne renouvelant pas CDD et intérimaires. Pour 2021, le groupe dit se "préparer à une année difficile" et évoque "des perspectives encore incertaines".