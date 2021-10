Cherbourg-en-Cotentin. 84 % des résidents de cet EHPAD seront vaccinés contre la Covid-19

La Résidence René et Lucile Schmitt, à Cherbourg-en-Cotentin, fait partie des premiers EHPAD de la Manche qui organisent la vaccination contre la Covid-19. "C'est un luxe, un privilège de se dire que fin janvier, 84 % de nos résidents seront soustraits à toute forme grave du virus", explique Guillaume Bernard, directeur de l'établissement. Pour l'heure, 61 personnes sur 73 ont donné leur consentement afin de se faire vacciner. "On a peur de la maladie et si ça peut éviter de l'avoir, alors oui, je suis très partante", confie Annick Hélène, résidente de 84 ans, à la soif de liberté. La première injection se fera samedi 9 janvier, au matin, puis 21 jours plus tard. L'occasion de se faire vacciner une première fois pour les nouveaux volontaires. Alors qu'un dernier sondage Odoxa, publié dimanche 3 janvier, montrait que 58 % des Français étaient réfractaires à cette vaccination, c'est le contraire pour ces résidents cherbourgeois qui ont la "culture du vaccin". 85 % d'entre eux se font habituellement vacciner contre la grippe, ainsi que deux tiers du personnel.

