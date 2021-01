Flers. Naissances et mariages en 2020 : l'heure du bilan

L'état civil de Flers a publié ses statistiques pour l'année 2020 : 762 naissances ont été enregistrées, contre 828 en 2019, avec 387 garçons et 375 filles. Léo a été le prénom le plus donné chez les garçons, Louise chez les filles. Covid-19 oblige, seuls 19 mariages ont été célébrés, contre 49 l'année d'avant. On dénombre en revanche 30 divorces, contre 20 seulement en 2019.

Durant l'année 2020, la mairie de Flers a délivré 575 passeports et 1 702 cartes d'identité.