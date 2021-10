Seine-Maritime. (Encore) un ministre en visite pour parler logistique portuaire

Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, passera la journée du vendredi 8 janvier sur le port du Havre.

Dans la matinée, il visitera le chantier Havlog, la plus grande plateforme logistique du Havre, qui s'étend sur les communes de Sandouville et de Saint-Vigor-d'Ymonville. Après un entretien avec Edouard Philippe puis un déjeuner avec le maire et des élus, il rencontrera des acteurs de l'export et des entreprises françaises exportatrices depuis le port havrais. Il évoquera ensuite les questions liées au Brexit au terminal ferries, avant de terminer par une visite de WeeeCycling, société de Tourville-les-Ifs spécialisée dans la revalorisation des déchets électroniques.

Après la double visite ministérielle à Rouen lundi 4 janvier, les acteurs portuaires de l'axe Seine ne cessent d'être mis en valeur par le gouvernement, puisque selon La Tribune, fin janvier, c'est le Premier ministre Jean Castex qui pourrait se rendre au Havre.