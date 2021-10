Argentan. Prison avec sursis après des propositions sexuelles à une enfant

Lors de son audience de mardi 5 janvier, le tribunal judiciaire d'Argentan a condamné un homme âgé de 22 ans à six mois de prison avec sursis.

Le prévenu s'était fait passer pour quelqu'un de plus jeune et, via un jeu en ligne, avait demandé des photos dénudées à une fillette âgée de seulement 9 ans, à qui il avait proposé des relations sexuelles. Les faits remontent à 2017, alors qu'il habitait à Argentan. Le père de la fillette avait porté plainte. Le jeune condamné est déjà en détention provisoire dans le cadre d'une autre affaire en cours d'instruction, de viol sur mineure, qui remonte à 2019. Il avait pour projet professionnel de travailler dans l'animation pour les jeunes. Cela lui est désormais interdit par la justice.