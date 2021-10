Ouistreham. Avec le Brexit, place aux contrôles sanitaires

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne marque de nombreux changements aux frontières. "Le premier impact est qu'avant, il n'y avait pas de contrôles, donc on a mis en place des postes de contrôles aux frontières. On avait des contrôles qui étaient opérés pour les denrées qui arrivaient des pays tiers, désormais, le Royaume-Uni fait partie des pays tiers", explique Caroline Guillaume, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. C'est sous l'autorité de ces directions régionales que sont les SIVEP, Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières. "Toutes les denrées animales et végétales et les animaux vivants, comme les chevaux et animaux domestiques, sont contrôlés." Avant d'arriver sur le port, les exportateurs doivent remplir des documents. "Nous faisons d'abord du contrôle documentaire avant de faire une inspection des produits." A Ouistreham, si un problème est constaté, les animaux sont emmenés dans les locaux du SIVEP, à quelques kilomètres du port, pour des contrôles vétérinaires.

Douze box sont disponibles pour accueillir les équidés. Les animaux de cirque, animaux de compagnie et nouveaux animaux de compagnie peuvent également être accueillis. En revanche, aucun animal porcin ou ruminant ne le sera. Pour l'instant, dix vétérinaires ont déjà été recrutés au SIVEP de Ouistreham.