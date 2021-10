Alençon. Covid-19 : les vaccinations ont débuté dans l'Orne

Mercredi 6 janvier, le Centre hospitalier intercommunal Alençon/Mamers a ouvert son centre de vaccination gratuit contre la Covid-19, le premier dans le département. D'abord sur le site d'Alençon, prochainement sur le site de Mamers.

Y sont d'abord vaccinés, exclusivement et sur rendez-vous, tous les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou risquant de développer une forme grave de la maladie, qu'ils soient de l'hôpital, de la clinique, du secteur libéral, mais aussi pompiers ou personnels de l'aide à domicile (Ssiad, Admr, etc.). "Chaque personne qui a reçu une dose de vaccin repart avec un rendez-vous dans trois semaines, pour se faire injecter la seconde dose", précise le docteur Muriel Arsène, pharmacienne de l'hôpital d'Alençon (Chicam).

Ecoutez ici les précisions de Muriel Arsène sur la procédure de vaccination: Impossible de lire le son.

En fonction de la demande, ce centre de vaccination est appelé à ouvrir sur des plages horaires importantes, y compris durant les week-ends.

Dans l'Orne, dès mercredi 6 janvier, la vaccination a aussi débuté dans les EHPAD qui dépendent de l'hôpital d'Alençon. Elle doit aussi débuter, dès les tout prochains jours, pour les personnels des autres hôpitaux du département de l'Orne.

Deux flux d'approvisionnement

Si le vaccin est identique, il arrive dans l'Orne par deux flux distincts : soit sous une forme congelée, directement depuis la plateforme logistique de Val-de-Reuil (Eure), mais uniquement pour le Chicam qui dispose des moyens de congélation nécessaires, soit, pour tous les autres sites de l'Orne, les vaccins arrivent décongelés, prêt à l'usage, mais impérativement sous un délai maximum de cinq jours. 5 000 doses de vaccin contre la Covid-19 ont déjà été livrées dans l'Orne. 5 000 autres le seront sous 24 heures.

Et ensuite ?

La montée en charge de la vaccination dans l'Orne est programmée jusqu'à début février : à partir du vendredi 8 janvier, la vaccination s'élargira à trois EHPAD-pilotes : à Bretoncelles, à Briouze et à L'Aigle. Entre le 17 et le 20 janvier, 5 000 résidents volontaires, de la cinquantaine d'EHPAD de l'Orne, seront vaccinés. Puis début février, ce seront tous les Ornais âgés de plus de 75 ans, quel que soit leur lieu de résidence, qui pourront être à leur tour vaccinés contre la Covid. Le Conseil de l'Ordre des médecins recense actuellement les lieux possibles pour effectuer ces vaccinations au plus près du domicile des personnes concernées, notamment dans les pôles de santé. Il est actuellement trop tôt pour envisager de fixer une date de possible début de vaccination pour le reste de la population.