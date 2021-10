Vos questions, nos réponses. Le vaccin ARN, ça fonctionne comment ?

L'ARN, c'est l'Acide ribonucléique. Pour faire simple, on fait une copie de l'ADN humain à laquelle on ajoute une notice pour fabriquer une protéine ayant la capacité de lutter contre certains virus. L'ARN, c'est ça. Avec ce vaccin, on va vous injecter cette copie légèrement modifiée dans le corps. Les molécules qui la composent vont distribuer la notice à vos cellules qui seront ensuite en capacité de fabriquer la protéine permettant à votre organisme de lutter efficacement contre la Covid-19.