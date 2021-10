Covid-19. Un centre de vaccination dédié aux soignants à l'hôpital de Caen

La campagne de vaccination est lancée à l'hôpital de Caen Normandie. 5 000 doses du vaccin Pfizer et BioNTech ont été reçues mardi 5 janvier, une quantité équivalente devrait être reçue ce mercredi 6 janvier. Les personnes prioritaires à la vaccination sont les professionnels de santé de l'établissement. Pour ce faire, un centre situé au rez-de-chaussée du bâtiment Sud a été mis en place pour prendre en charge le personnel soignant de plus de 50 ans ou à risques. Le lieu sera ensuite ouvert à l'ensemble des professionnels de santé caennais respectant les mêmes critères. Pour être vacciné, il faut prendre rendez-vous sur www.chu-caen.fr et venir muni de sa pièce d'identité, de sa carte vitale et d'un justificatif professionnel.

