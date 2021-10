Vos questions, nos réponses. Mise au point des vaccins : des étapes ont-elles été brûlées ?

Non, aucune étape n'a été brûlée. Il faut effectivement entre 7 et 10 ans pour réaliser un vaccin, entre la phase une (l'élaboration du vaccin), la phase 2 (les tests sur les animaux et un petit panel d'humains) et la phase 3 (les tests de grande ampleur), pour finir par une homologation. Toutes ces étapes ont été franchies. Ce qui a permis cette rapidité ? Le nombre important de chercheurs, l'argent mobilisé (plusieurs centaines de millions d'euros) et le fait que la maladie circule beaucoup.

Cette circulation active a permis de comparer rapidement les groupes vaccinés et ceux ayant reçu un placebo.

Il y a cependant deux inconvénients : on ne sait pas combien de temps est efficace le vaccin et il y a une incertitude sur les effets secondaires rares qui pourraient apparaître dans le temps.