Rouen. Des bornes électriques pour réduire la pollution des bateaux

Elle trône pour le moment seule, à l'entrée du port maritime de Rouen. Mais d'ici 2023, 79 bornes identiques fleuriront sur les bords de Seine, de Paris jusqu'au Havre. Le lundi 4 janvier, la direction d'Haropa, la fusion des deux principaux ports seinomarins et de celui de la capitale, a profité de la visite de deux ministres pour présenter cette nouveauté. Le but ? Éviter aux mariniers de faire tourner leurs moteurs pour s'alimenter en électricité.

Réduire les émissions de CO 2