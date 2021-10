Caen. Une nouvelle année sous le signe de l'entraide pour les étudiants

Si le gouvernement a autorisé les étudiants à revenir sur les bancs de la fac dès le lundi 4 janvier, sur convocation et par groupe de 10, l'université de Caen a fait le choix de ne rouvrir ses portes que le lundi 18 janvier. Les cours à distance, en visio, restent la norme, pour une situation qui commence vraiment à peser sur les jeunes : "On a beaucoup plus de mal à rester concentré et suivre assidûment les cours puisqu'on n'a pas de rythme fixe comme lorsque l'on va en cours", souligne Marine Lecointre étudiante en deuxième année de médecine et vice-présidente de l'association Tutorat santé Caen, composée d'étudiants en deuxième année qui accompagne les premières années en étude de santé. "Avec la situation, nous avons beaucoup développé le pôle bien-être. On a des temps dans la semaine où ils peuvent nous appeler, ils ont accès à des podcasts que nous faisons en leur donnant des conseils pour bien dormir, pour organiser la journée de travail ou encore des live de sports, on rencontre même leurs parents. On essaye de s'adapter et de renforcer l'accompagnement psychologique."