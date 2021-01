Normandie. Les ports normands plongés dans la réalité du Brexit

C'est une réalité depuis le 1er janvier 2021. Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne. Samedi 2 janvier 2021, les premiers ferries depuis ce changement ont accosté en Normandie avec d'abord le Seven Sisters de la compagnie DFDS, qui est arrivé à 4h30 du matin sur le port de Dieppe avec onze camions à son bord. Le ferry Etretat de la Brittany Ferries est arrivé au Havre à 8h30, le Cotentin à Cherbourg à 14h et l'Armorique à Ouistreham à 15h15. Dans tous les cas, les débarques et les contrôles se sont déroulés sans encombre. "Les formalités de douane avaient été effectuées en amont, avant et pendant la traversée et aucune cargaison ne nécessitait de passage par les services d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières", explique la préfecture de Seine-Maritime pour Dieppe et le Havre.

Une préparation en amont

Dans un communiqué, Ports de Normandie (pour Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe) rappelle que le Brexit a fait l'objet d'une vaste préparation en amont avec plus de huit millions d'euros de travaux.

Ils ont permis de rétablir une frontière physique et de créer des postes de contrôle pour l'administration, notamment les douanes.

Des élus normands avaient fait le déplacement sur les ports pour accueillir les premiers ferries, dont Hervé Morin, président de la Région et de Ports de Normandie, qui souhaite que "nos trois ports transmanche sachent tirer profit de ce nouveau contexte".

Chaque année, 1,7 million de passagers, 500 000 véhicules légers et 158 000 poids lourds transitent entre la Grande-Bretagne et la France via les terminaux transmanche de Ports de Normandie.