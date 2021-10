Orne. Le shopping dominical autorisé au mois de janvier

On pourra s'offrir une séance de shopping tous les dimanches de janvier, dans l'Orne. La préfecture autorise en effet les commerces de détail à ouvrir et employer du personnel les dimanches 3, 10 ,17, 24 et 31 janvier 2021.

Cette dérogation au repos dominical s'inscrit dans le contexte de la crise sanitaire qui a fortement impacté le chiffre d'affaires de certains commerces, contraints de fermer plusieurs semaines de suite.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit pourront être employés, et les heures travaillées seront payées avec une majoration de 100 %, rappelle la préfecture.