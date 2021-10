Gacé. Deux amies se préparent pour le rallye-raid Aïcha des Gazelles 

C'est décidé. Ophélie Meunier et Caroline Perreu, amies de longue date et toutes deux originaires de l'Orne, participeront au rallye-raid Aïcha des Gazelles. Du 18 mars au 2 avril 2022, aura lieu la 31e édition de la course dans le désert du Maroc. Les deux comparses s'y préparent déjà. "Cela faisait un moment que je rêvais de participer à un challenge tel que celui-ci. C'est pendant le second confinement que j'ai décidé de le proposer à Ophélie", raconte joyeusement Caroline. Ni une ni deux, la décision est prise. Rapidement, le nom de "Gazelles gacéennes" est trouvé. "On a choisi ce nom car nous travaillons tous les deux à la salle des ventes d'enchères de Gacé. C'est notre point de repère", poursuit Ophélie. A travers ce projet, les deux amies souhaitent également partager une cause qui leur tient particulièrement à cœur. "On voudrait mettre en lumière les différentes associations qui luttent contre le harcèlement scolaire", explique Ophélie, dont le fils a été victime de harcèlement scolaire en CP et CE1.

35 000 euros seront nécessaires pour partir à l'aventure

Les deux femmes sont toujours à la recherche de sponsors qui souhaiteraient les aider à financer leur projet. L'inscription au rallye coûte 15 000 euros mais des frais supplémentaires s'ajoutent. Pour les soutenir dans leur projet, il est possible de les contacter sur leur page Facebook.