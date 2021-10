Normandie. Comment s'appellent les premiers bébés nés en 2021 ? 

Dans la nuit de ce réveillon du Nouvel An, les sages-femmes de l'hôpital du Havre étaient prêtes. Et pour cause, un petit garçon appelé Louis, a poussé son premier cri à 0 h 48 ce 1er janvier 2021. Avec ses 3 kilos tout pile, il fait la joie de ses parents Benjamin et Séverine. Le groupe hospitalier du Havre enregistre 3 040 naissances pour 2020. Huit minutes plus tôt, à Caen, dans le Calvados, un autre petit garçon, prénommé Juliann, a vu le jour. Il pèse 3,150 kg. C'est ensuite à l'hôpital de Rouen, qu'un autre petit garçon, Soan, a pointé le bout de son nez aux alentours d'1 h 55 du matin. Le nouveau-né se porte bien et pèse 2,900 kg. 2 736 accouchements ont été comptabilisés à l'hôpital de Rouen en 2020. Pas de répit non plus pour les sages-femmes de l'hôpital d'Alençon. Un petit Elie a vu le jour à 5 h 13 dans la matinée du 1er janvier 2021. Il pèse 3,500 kg. En 2020, 851 bébés sont nés au service maternité de l'hôpital d'Alençon. Un garçon de plus né en 2021, cette fois à Cherbourg. Armand est né à 7 h 59 et pèse 3,200 kg. En 2020, 1 667 naissances ont été enregistrées à l'hôpital manchois.