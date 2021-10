Normandie. Deux ministres en visite lundi 4 janvier à Rouen

Les ministres en charge de la mer, Annick Girardin, et des transports, Jean-Baptiste Djebbari, se rendront sur le grand port maritime de Rouen, lundi 4 janvier, dans l'après-midi. Ce sera pour eux l'occasion de rencontrer Stéphane Raison, nommé récemment directeur général d'Haropa, un ensemble portuaire qui réunit Le Havre, Rouen et Paris, lors d'une table-ronde qui rassemblera acteurs du port et élus.

Les ministres se verront ensuite présenter une borne qui permet d'alimenter en électricité les navires à quai et visiteront le terminal vraquier Sea Invest.