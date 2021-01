Normandie. Découvrez les prénoms les plus donnés en 2020

Calvados

À Bayeux, sept Emma sont nées en 2020, six Rose, cinq Adèle et cinq Louise. Hugo, dans la cité bajocasse, est en tête du classement cette année (donné sept fois), suivi de Côme, Jules et Louis ex æquo (6).

À Lisieux, le trio de tête est composé d'Alice, Rose et Ambre et de Gabin, Maël, et Louis.

À Vire, où il n'y a plus de maternité depuis 2013, Gabriel, Kaïs et Tiago ont été chacun donnés deux fois à de petits Virois. Chez les filles, Théa a été donné deux fois. Pour toutes les autres, point de doublon !

À Caen, la municipalité n'a pas encore transmis ses données.

Eure

À Évreux, pas d'information pour le moment. La ville et l'agglomération ont été récemment victimes d'une cyberattaque. À l'heure où nous publions ces lignes, les services sont toujours paralysés et la consultation des fichiers impossible.

La ville de Bernay, elle, n'enregistre plus de naissances depuis la fermeture de la maternité au printemps 2019. Pour autant, 73 Bernayens ou Bernayennes ont vu le jour cette année à Lisieux ou Évreux, pour 72 prénoms ! Seul le prénom Malya a été donné deux fois.

Manche

À Saint-Lô, 1 571 bébés sont nés en 2020 dont 18 Jules, 16 Gabin et 14 Augustin ainsi que 23 Ambre, 20 Louise et 19 Jade.

À Avranches, 14 Gabin ont vu le jour, 14 Jules et 13 Louis. Chez les filles, Louise, Alice et Ambre arrivent en tête avec respectivement 13, 12 et 11 naissances.

À Cherbourg, Gabriel et Raphaël sont sur la première marche du podium. Ces prénoms ont été donnés chacun vingt fois en 2020. Suivent Léo (17), Gabin (16) et Lucas et Tom (14). Pour les filles, Alice et Jade ont été donnés à parts égales (13). Louise les talonne (12).

Orne

À Alençon, Rose, Jade et Léna sont les trois prénoms qui ont été le plus donnés à une petite fille née en 2020. Chez les garçons, il s'agit de Gabin, Maël et Malo.

À Argentan, huit Lucas sont nés, sept Jules et six Marceau. Gabin, Raphaël et Gabriel figurent tous sur la troisième marche du podium. Chez les filles, 2020 a vu naître sept Inès, six Léonie, Alice, Adèle et Louise et cinq Anna.

À Flers, le bilan devrait être communiqué dès le début de semaine prochaine.

Seine-Maritime

À Rouen, Gabin, Arthur, Gabriel, Louis, Raphaël et Alice, Jade, Juliette, Anna, Romy sont les prénoms qui ont été les plus donnés en 2020.

À Dieppe, Jade est le prénom féminin à avoir été le plus donné en 2020. Suivent Rose (15), Ambre (12), Romy (11) et Emma (11). Chez les garçons, Sacha (13) arrive en tête puis Gabriel (12), Gabin (11), Louis (10) et Raphaël (10).

Au Havre, pour les enfants nés à la maternité de l'hôpital Jacques Monod de Montivilliers depuis le 1er janvier 2020, les prénoms Raphaël (22), Arthur (19), Léo (19), Jules (18) et Gabriel (17) sont en tête. Chez les filles, Alice (21), Jade (21), Ambre (18), Romy (16) et Emma (15) tirent leur épingle du jeu.

Pour les enfants nés à la maternité de l'hôpital privé de l'Estuaire, Alix, Camille, Jade, Léna et Rose ont été respectivement donnés cinq fois. Raphaël a lui été donné six fois et Arthur, Liam, Maël et Valentin cinq fois.