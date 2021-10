Tendance Confidences. En 2015, Robert Hossein se confiait à notre micro

Voix roque et message dense !

L‘acteur Robert Hossein, décédé jeudi 31 décembre à l'âge de 93 ans, a aussi inscrit son nom et sa dédicace sur le livre d'or de l'émission Tendance Confidences diffusée sur Tendance Ouest. Sa voix roque et son verbe fort ne laissaient personne indifférent lors des entretiens. Comme un refrain, le mot indignation, face à la pauvreté et les exclus, ponctuait fréquemment ses réponses. Son parcours de vie a aussi été marqué par sa demande à devenir catholique et demandé le baptême à l'âge de 40 ans. Les mises en scène sur le personnage de Jésus ont également marqué sa carrière à tel point qu'un espace culturel porte le nom de Robert Hossein dans la cité mariale de Lourdes.

Robert Hossein (replay 2015) Impossible de lire le son.