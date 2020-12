Manche. Nouvel An : feux d'artifice et alcool interdits

Tout comme la préfecture de l'Orne, le département de la Manche a pris deux arrêtés, définissant un ensemble de mesures applicables à tout le département, en prévision de la soirée du Nouvel An. A compter de ce jeudi 31 décembre 2020 à 18 h et jusqu'au vendredi 1er janvier 2021 à 8 h, la vente d'alcool à emporter est interdite.

De plus, jusqu'au dimanche 3 janvier 2021 à 8 h, il est prohibé de vendre et d'utiliser des artifices dits de divertissement sur la voie publique. Un dispositif de contrôle renforcé a également été mis en place à la demande du préfet de la Manche, Gérard Gavory, ce jeudi 31 décembre 2020, de 20 h à 6 h. Pour rappel, il n'y a pas de dérogation au couvre-feu pour ce réveillon du Nouvel An.