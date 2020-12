Orne. Carburant, alcool, feux d'artifice : la préfecture prend trois arrêtés

En prévision du réveillon du Nouvel An sous couvre-feu, la préfète de l'Orne Françoise Tahéri a pris trois arrêtés ce mercredi 30 décembre. A compter du mercredi 30 décembre, 20 heures, il est interdit de détenir, transporter, acheter, vendre et utiliser des artifices de divertissement. La deuxième interdiction vise à prohiber la détention, le transport, la distribution, l'achat et la vente à emporter de carburant dans tout récipient transportable. Enfin, il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Toutes ces interdictions seront levées le vendredi 1er janvier à compter de 6 heures du matin. Les arrêtés ont été publiés sur la page Twitter de la préfecture de l'Orne, avec le slogan #SaintSylvestreEnTouteSécurité.

