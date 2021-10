Manche. Démographie : découvrez l'évolution de la population ville par ville

La Normandie comptait, au 1er janvier 2018, 3 327 477 habitants et se classe au 10e rang (sur 13) des régions les plus peuplées de France métropolitaine, d'après un rapport de l'Insee paru ce mardi 29 décembre, soit une quasi-stabilité de 2013 à 2018. Le département de la Manche, peuplé de 495 983 habitants au 1er janvier 2018, a perdu 896 habitants par an entre 2013 et 2018 tandis qu'il en gagnait 601 sur la période 2008-2013. La raison principale de cette diminution : la baisse du solde naturel (le nombre de naissances par rapport au nombre de décès), "devenu déficitaire, alors qu'il était encore à l'équilibre au cours des cinq années précédentes" explique l'Insee.

Les grandes villes de la Manche comme Cherbourg-en-Cotentin (- 0,5 % par an en moyenne), Saint-Lô (- 0,3 %), Granville (- 0,8 %), La Hague (- 0,9 %), ou Coutances ( - 1,1 %) ont perdu des habitants de 2013 à 2018, tandis qu'Avranches (+ 0,1 %) en a légèrement gagné.

Malgré cette légère baisse enregistrée à Cherbourg-en-Cotentin même, l'Insee constate une hausse du nombre d'habitants dans certaines communes situées autour de la 4e plus grande ville de Normandie.

"L'agrégation de plusieurs communes de taille importante comme dans le cas de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) reste assez exceptionnelle", ajoute l'Insee.

On remarque par ailleurs une baisse significative sur deux territoires qui comptaient déjà peu d'habitants : Le Mont-Saint-Michel, qui est passé de 41 habitants à 30 de 2013 à 2018, soit une baisse de 6,1 % par an en moyenne. C'est la commune de Taillepied qui enregistre la baisse la plus importante du département (-7,1 %). 18 personnes y habitaient en 2018 il y a deux ans contre 26 en 2013.

Les communes de Boutteville (+ 5,4 %), Laulne (+ 4,6 %), Montrabot (+ 4,7 %), Saint-Sauveur-la-Pommeraye (+ 4,1 %), Sébeville (+ 4,1 %) ou Sideville (+ 4,4 %) enregistrent quant à elles une nette augmentation de leur nombre d'habitants de 2013 à 2018.