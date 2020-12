Avranches. Feu de cuisine : une femme et un enfant de 5 ans intoxiqués

Les pompiers de la Manche sont intervenus, lundi 28 décembre, vers 19 h, pour un feu de cuisine dans un appartement au troisième étage d'un immeuble à Avranches. Une femme âgée de 35 ans et un enfant de 5 ans ont été légèrement intoxiqués par la fumée. Les 13 sapeurs-pompiers, venus des centres de secours d'Avranches et Saint-James ont rapidement éteint les flammes et mis les deux victimes en sécurité. Ils ont ensuite été transportés au centre hospitalier d'Avranches.