Barneville-Carteret. Ils créent une association pour sauver l'église de la démolition

Deux habitants de Barneville-Carteret lancent un appel pour sauver l'église de Saint-Germain-le-Scot de Carteret, qui risque d'être démolie. Une page Facebook a été créée vendredi 4 décembre à l'initiative de Paulette Roux. Elle compte déjà 223 membres. "L'association verra le jour début 2021", explique François Rosset, qui est aussi à l'initiative de cette opération. L'objectif serait que l'édifice soit inscrit en tant que monument historique. Un dossier va être envoyé ces prochains jours. "Ça permettrait de bloquer toute tentative de démolition en attendant que la DRAC rende sa décision. Si c'est positif, il y aura des subventions" qui permettront de faire les travaux nécessaires à sa réouverture. Une restauration qui pose justement problème. La municipalité n'a pas le droit de s'en charger (l'édifice a été construit après la loi 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat), et les coûts seraient trop élevés pour l'Evêché de Coutances. "L'église a été désacralisée donc notre but n'est pas d'en refaire une église." François Rosset a déjà quelques idées pour transformer ce lieu...

"A l'intérieur, il y a de grands orgues remarquables, l'acoustique y est formidable. Donc on pourrait organiser des concerts, des expositions...", explique-t-il. Cette étape sera la dernière d'un long processus, pour tenter, coûte que coûte, de sauver l'édifice.