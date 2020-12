Normandie. Ce jeune dessinateur de l'Orne met en valeur la ville de Rouen

Habitant un petit village près de Sées, dans l'Orne, Pablo Raison, 20 ans, étudie depuis deux ans à Angoulême au sein de l'École européenne supérieure de l'image pour obtenir le Diplôme national d'art. Le jeune homme s'intéresse particulièrement à la bande dessinée et à la cartographie.

Rassembler le maximum de monuments

Il y a un an, il a commencé à dessiner ses premières cartes dont celle d'Angoulême puis celle de France qui a rencontré un engouement sur les réseaux sociaux. "Depuis, je ne me suis pas arrêté", sourit Pablo Raison qui dessine, pour la première fois, une carte d'une ville normande.

Son choix s'est porté sur Rouen car le jeune homme avait déjà dessiné par le passé la façade de la cathédrale. "Je ne me décide pas de dessiner une carte à la hâte, il y a un travail à faire pour choisir le niveau de détails et le secteur", explique-t-il.

Son format est le même pour chaque cartographie : une feuille A3 et donc des contraintes puisque le jeune dessinateur ne peut pas représenter une ville en totalité et doit donc se concentrer sur un secteur ni trop grand ni trop petit ! "J'utilise notamment Google maps qui permet de voir en trois dimensions la ville. J'ai donc zoomé sur une partie du centre-ville avec la rue Jeanne d'Arc, le musée des Beaux-arts, la mairie et la cathédrale. J'essaye de rassembler le maximum de monuments dans la carte."

Hop là, carte de Rouen qui évolue petit à petit... pic.twitter.com/F4lDqu5wnc — PabloR (@RaisonPablo) December 21, 2020

Bientôt la carte de Caen

Avec les vacances, Pablo Raison avance assez vite sur sa carte. "Généralement, il me faut une semaine avec 5 à 6 heures par jour", détaille-t-il. La carte de Rouen devrait ainsi être disponible avant la fin de l'année puis disponible à la vente sur le site Jolie map.

"On m'a déjà proposé de faire la carte de Caen. Je connais bien la ville, j'ai de la famille qui vit là-bas. On peut dire que ça sera une des réalisations possibles de 2021", ajoute Pablo Raison.