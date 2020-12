Normandie. Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter

La lente hausse du taux d'incidence de la Covid-19 se poursuit en Normandie. Dans son dernier communiqué, jeudi 24 décembre, l'Agence régionale de santé indique que celui-ci est désormais de 105,04 cas pour 100 000 habitants en Normandie contre 102,47 mardi 22 décembre.

L'Orne très touché

De même, le nombre de personnes hospitalisées augmente légèrement avec 1146 malades soit quatre personnes hospitalisées de plus, dont 90 sont en réanimation (contre 87 en début de semaine). Le R0 s'installe aussi au niveau de seuil de vigilance avec 1,04 en Normandie et correspond au nombre moyen de personnes qu'une personne malade va contaminer.

Dans le détail, c'est dans le département de l'Orne que la Covid-19 circule toujours le plus activement avec un taux d'incidence de 189,96 et de 116,74 pour la Seine-Maritime. À l'inverse, le département de la Manche reste le plus épargné par l'épidémie (58,9 cas pour 100 000 habitants).