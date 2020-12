Covid-19. Le vaccin Pfizer et BioNTech autorisé par la Haute autorité de santé 

La Haute autorité de santé l'a annoncé ce jeudi 24 décembre 2020, le vaccin Pfizer et BioNTech est autorisé en France et peut être utilisé chez les personnes âgées de 16 ans et plus, "du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant". Comme convenu, une stratégie de priorisation sera adoptée. Les personnes les plus à risques et exposées au virus seront les premières à pouvoir être vaccinées. Une large campagne de vaccination devrait débuter dès dimanche 27 décembre.