Dieppe. La Soupe des bénévoles a besoin de soutien financier

En cette période de fin d'année, les associations caritatives sont toujours très sollicitées. C'est le cas à Dieppe, avec La Soupe des bénévoles qui existe depuis 1994 et qui distribue des produits alimentaires à ceux qui en ont besoin. "On est une petite structure qui reçoit quand même 68 bénéficiaires", explique Catherine Bretagne, la nouvelle présidente.

30 % de bénéficiaires en plus

Surtout, elle a fait face à une augmentation de 30 % des demandes cette année, en raison des deux confinements. "Depuis octobre, on a eu 18 bénéficiaires qui se sont inscrits : des jeunes, des familles, des jeunes avec enfants", poursuit Catherine Bretagne, qui met en avant la bonne ambiance que peuvent trouver les bénéficiaires au sein de la structure.

Pour autant, l'association avec ses 26 bénévoles a besoin de soutien financier pour faire face à ses charges mensuelles. "On ramasse dans les supermarchés avec un camion et tout ce que l'on a, on le dispatche à nos bénéficiaires, indique la présidente de La Soupe des bénévoles. Nous sommes locataire de nos locaux et avec l'électricité, ça nous fait 1 300 euros à donner tous les mois."

Appel aux dons

Si les particuliers répondent habituellement présents pour soutenir l'association, les dons se font rares en cette fin d'année, en raison de la crise économique. "Il n'y en a pratiquement pas cette année", confirme Catherine Bretagne, qui en appelle à la générosité de chacun.

Vous pouvez adresser vos aides, qu'importe le montant, par courrier à La Soupe des bénévoles au 29 bis rue de Stalingrad à Dieppe. Renseignements aussi par téléphone au 02 35 82 09 09.