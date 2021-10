Flers. 2,6 millions d'euros pour revitaliser le centre-ville

Le mercredi 16 décembre 2020, Action logement, l'agglomération et la Ville de Flers signaient une convention mobilisant 2,6 millions d'euros afin de rénover six immeubles situés à proximité du centre-ville. Ce soutien se fera sous forme de subventions et de prêts aux personnes et entreprises qui se sont positionnées sur ces programmes. La municipalité et Action logement avaient préalablement identifié six bâtiments à rénover. Ils leur semblaient bien implantés et nécessitaient d'importants travaux de réhabilitation et restauration. L'objectif de ce partenariat est d'offrir une nouvelle offre immobilière en centre-ville, respectant les normes de performance énergétique et d'habitabilité.

L'importante subvention sera versée progressivement pendant les deux années à venir, c'est-à-dire d'ici 2022. Action Logement précise "qu'en contrepartie de ces financements, les logements mis en location bénéficieront à des salariés d'entreprises, pour accompagner la dynamique de l'emploi sur le territoire de Flers". De quoi attirer de nouvelles personnes dans la ville !