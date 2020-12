Votre horoscope signe par signe du mardi 29 décembre

BELIER

Restez vigilant face aux manœuvres de séduction et vérifiez bien les mobiles de votre interlocuteur.

TAUREAU

Vous aurez le chic de vous attirer des faveurs, votre charme vous ouvre toutes les portes !

GEMEAUX

C'est le moment d'exprimer votre point de vue, de faire valoir vos droits, et développer vos arguments financiers.

CANCER

Vous êtes prêt à collaborer avec vos supérieurs, ces actions vous sont favorables, inutile de trop réfléchir.

LION

Les échanges sont hautement facilités, profitez-en pour mettre au clair les questions délicates entre vous et votre partenaire.

VIERGE

Vous éprouvez des besoins d'évasions qui peuvent vous déconnecter des réalités pratiques du jour, soyez prudent.

BALANCE

Votre flair ne vous trompe pas ! La chance relationnelle est au rendez-vous, décrochez votre téléphone.

SCORPION

Les relations professionnelles sont sur le devant de la scène, vous serez convaincant si vous vous lancez.

SAGITTAIRE

Prenez un peu de distance et le temps de peaufiner vos stratégies qui vous permettront de faire des demandes financières cohérentes et d'obtenir gain de cause.

CAPRICORNE

La journée s'annonce forte et foisonnante en émotions. Ne vous laissez pas déborder pour autant.

VERSEAU

Ce sont les idées claires et résolues qui prédominent et balaient vos doutes, votre bonne humeur est communicative.

POISSONS

Vos collaborateurs sont plus directifs que d'ordinaire, faites en autant à votre tour et vos liens s'en trouveront harmonisés.