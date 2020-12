Seine-Maritime. Son vélo, volé en région parisienne, retrouvé près de Bolbec

L'affaire remonte au vendredi 18 décembre, lorsqu'un homme appelle les gendarmes de Port-Jérôme-sur-Seine pour signaler la localisation de son vélo électrique à Beuzeville-la-Grenier, près de Bolbec.

Un vélo à 4 000 euros

Son vélo de marque Moustache, dont la valeur à l'achat est de plus de 4 000 euros, avait été volé en juillet dernier, en région parisienne. Il a pu le localiser grâce à un système dont est équipé son vélo et qui venait d'être activé en Seine-Maritime, chez un particulier.

"Sur place, les gendarmes découvrent le vélo électrique de la victime. Pour explications, le propriétaire des lieux en a fait acquisition pour la somme de 2 000 € sur Leboncoin", indiquent les gendarmes de la Seine-Maritime sur leur page Facebook.

Le vélo rendu à son propriétaire

C'est en constatant que le vélo est dépourvu de batterie que l'acheteur en a remis une nouvelle, et a ainsi déclenché le système de géolocalisation. Le vélo a donc été saisi dans le cadre d'une enquête pour recel et les investigations ont permis de retrouver l'auteur du vol, via la personne qui a revendu le vélo en ligne.

Le propriétaire "a remercié chaleureusement [les gendarmes] de la rapidité de leur action et de leur efficacité dans le cadre de cette affaire", ajoutent les forces de l'ordre.