Courseulles-sur-Mer. Le traditionnel bain du 31 décembre est annulé

Ce rendez-vous est toujours très attendu par les Normands. Le traditionnel bain du 31 décembre organisé à Courseulles-sur-Mer n'aura pas lieu cette année, annulé en raison de la crise sanitaire. "La situation sanitaire semble se dégrader de nouveau, fêter le Nouvel An en groupe, à l'encontre des mesures de précaution et des recommandations des services de santé vis-à-vis des plus fragiles d'entre nous ne nous semblait pas indiqué. Aussi, la sagesse nous dicte d'annuler le bain du 31 prévu devant la piscine", indiquent les sauveteurs de la SNSM. Chaque année, ce bain du Nouvel An réunit des centaines de participants. En dehors de toute organisation, cela n'empêchera pas certains courageux de se laisser tenter par un dernier petit défi avant 2021…