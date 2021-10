Normandie. Dépistage massif de la Covid-19 au Havre : 11 % de la population testée

L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a tiré, mardi 22 décembre, un premier bilan du dépistage massif de la Covid-19, réalisé du 14 au 18 décembre sur le territoire de la Communauté urbaine du Havre. Au total, 30 780 personnes se sont fait tester, soit 11 % de la population. Malgré les critiques, l'ARS parle d'un véritable succès, évoquant le dépistage massif de Liverpool qui avait atteint 30 % de la population, mais en six semaines. Sur la campagne du Havre, 350 tests se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 1,13 %. C'est un chiffre plus fort qu'attendu (les projections donnaient un taux de 0,2 %) et qui indique que le virus circule de plus en plus. 550 cas contacts ont été détectés par l'Assurance maladie.

L'ARS estime avoir appris une manière de travailler. Les tests antigéniques ont permis d'obtenir un résultat rapide (20 minutes) et une proposition d'isolement tout aussi rapide. La plateforme d'appui à l'isolement mise en place par l'Assurance maladie est d'ailleurs pérennisée en Seine-Maritime. Il est envisagé de l'étendre à l'ensemble de la région. L'objectif premier est d'apprendre aux malades comment s'isoler. Pour ceux qui rencontrent un problème, une solution est apportée. Lors de l'opération du Havre, sur les 350 cas positifs, 13 se sont vus aidés (11 pour du portage de courses, un pour du portage de médicaments et un a demandé à être placé en hôtel). Pour autant, une telle opération ne sera pas renouvelée. L'Agence régionale de santé assure que sur la Seine-Maritime, il est possible de se faire tester dans la journée sans difficulté.

Le dépistage s'accélère en revanche dans deux départements normands : l'Orne et l'Eure. Dans l'Orne, les pharmacies et les infirmiers sont invités à tester plus. Dans l'Eure, des centres éphémères sont installés.

L'opération de dépistage massif sur la communauté urbaine du Havre aura coûté 800 000 euros. Une somme financée par l'État et les collectivités locales.