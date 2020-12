Cherbourg-en-Cotentin. Un bâtiment menace de s'effondrer : sept personnes relogées

Les pompiers sont intervenus lundi 21 décembre, vers 18 h 15, pour un bâtiment menaçant de s'effondrer rue de la Duché à Cherbourg. Ils ont effectué une reconnaissance extérieure et intérieure. De nombreuses fissures et déformations ont été constatées. Sept personnes ont dû être relogées. La rue a été condamnée aux trois quarts par la mairie et un arrêté de péril imminent a été pris par le maire.