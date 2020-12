France-Monde. Noël 2020, jour de l‘An 2021: le monde fait face au virus

Inédit et frustrant pour les familles… Cette année les fêtes sont corsetées par les mesures sanitaires.

Ces dernières sont d'autant plus insistantes que l'épidémie ré-attaque : six semaines après le pic de la deuxième vague, les chiffres de contamination français sont repartis à la hausse. Pour achever 2020, année la plus meurtrière en France depuis 1945 avec plus de 60 400 morts, le nombre de Français testés positifs remonte à nouveau – et cela alors qu'entre en scène, via l'Angleterre, une forme du virus encore plus contagieuse !

Après un Noël sous strictes précautions, le 31 décembre sera donc étouffé par le couvre-feu. Ce qui devrait interdire les foules festives à minuit dans les rues... L'idée des pouvoirs publics est d'éviter à la France un “effet Thanksgiving”, cette fête familiale américaine en novembre qui a déclenché une flambée de mortalité à travers les Etats-Unis, déjà très éprouvés. Si manger la dinde en famille peut être dangereux outre-Atlantique, il l'est aussi en France : d'où les avertissements pour Noël et les sévérités pour la Saint-Sylvestre.

Parmi les Français, les Italiens, les Britanniques, les Allemands ou les Américains, un certain nombre persistent à dénoncer une “dictature sanitaire” ; ce qui revient à douter du virus. Pourtant les faits sont là.

L'Europe se confine

Face à un virus qui retrouve tout son mordant en hiver, les pouvoirs publics des divers pays d'Europe prennent des mesures d'urgence pour les fêtes. En Italie : interdiction de déplacements pour les ressortissants italiens, quarantaine pour les touristes étrangers – qui ne viendront donc pas…. Aux Pays-Bas : les écoles et tous les commerces sont maintenant fermés ; confinement général jusqu'à la mi-janvier… en Allemagne, où meurent chaque jour de 500 à 1000 personnes : port du masque en famille, fermeture des commerces… En Autriche, où l'on avait cru pouvoir déconfiner, le réveil est rude : boom des infections et des décès ! d'où couvre-feu diurne et nocturne du 26 décembre au 24 janvier, et fermeture des commerces, écoles, restaurants, salles de sport et salles de spectacles…

C'est au Royaume-Uni que le nouveau choc est le plus flagrant : il a obligé Boris Johnson à annuler les cinq jours de détente annoncés du 23 au 27 décembre. Depuis le 20 décembre Londres et le sud-est anglais sont confinés, les réunions sont interdites, les commerces sont fermés – tant pis pour les courses de Noël ; tous les déplacements sont prohibés ! Le stress est tel que l'Ecosse et le pays de Galles, renchérissant encore sur les mesures londoniennes, ont fermé leur frontière avec l'Angleterre : application provisoire, mais dramatique, du rêve politique séparatiste des Écossais du SNP et des Gallois du Plaid Cymru.

Recommandations U.S.

Quant aux Etats-Unis, où plus de 3 000 contaminés meurent chaque jour, leur structure fédérale les empêche d'adopter une politique sanitaire homogène. Washington ne peut émettre que des recommandations : éviter les déplacements, éviter les rassemblements et les contacts, éviter les personnes âgées plus vulnérables, porter le masque pour remettre les cadeaux ; réunir la famille en plein air, ou sinon espacer les chaises et aérer la pièce... Les grands événements publics de Noël ont été confinés, comme l'illumination du sapin du Rockefeller Center de New York. Ou virtualisés en ligne, comme les marchés de Noël de Chicago.