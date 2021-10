Basket (N1M). Caen enchaîne en gagnant à Besançon

Quatre jours après leur victoire serrée contre Andrézieux (69-66), les joueurs de Fabrice Courcier avaient l'occasion de poursuivre leur série contre les Francs-Comtois de Besançon, 9èmes de la poule B. Et les Normands ont su faire céder les Bisontins dans la dernière période, pour s'adjuger une quatrième victoire consécutive (59-77).

Le match

Dès le début du match, les défenses ont vite pris le pas sur les attaques (5-6, 5'). L'opposition est ensuite restée homogène, mais plus offensive (13-12, 7'). Les deux équipes sont restées au coude-à-coude en fin de période (19-20, 10').

En deuxième période, les Doubistes ont mieux démarré (25-21, 12'), mais les Caennais ont ensuite réagi (27-28, 15'). Par la suite, le rapport de force est resté serré (33-32, 18'), avant que les Calvadosiens terminent mieux, et rejoignent les vestiaires avec deux points d'avance (33-35, 20').

Caen compact en défense

A la reprise, les visiteurs se sont fait reprendre, puis dépasser (42-39, 24') par les Bisontins. Mais les Caennais ont alors réagi, et repris les devants (42-46, 26'). Le CBC a alors réussi à faire un petit écart (44-50, 28'), avant que plus aucune équipe ne marque dans cette période, et que le match semble loin d'être plié (44-50, 30').

Alors les Normands ont accéléré, notamment grâce à la puissance de Korsantia sous le panier, en début de dernière période (48-59, 32') face à des hôtes fatigués. La fin de match a ainsi été plus dominée par les visiteurs, même avec les efforts des locaux (53-67, 37'). Les Caennais ont d'ailleurs continué leur effort jusqu'au buzzer, grâce à un effectif plus fourni (59-77, 40').

La fiche

Besançon - Caen : 59-77 (19-20, 14-15, 11-15, 15-27). Huis-clos.

Besançon : Départ : Hicks 13, Lavieille 11, Duro 14, Anderson 7, Foucault 10. Banc : Vitale Boiteux 2, Knezevic 2. Non entrés en jeu : Clot, Labouize, Vincent. Entr. : Nicolas Faure.

Caen : Départ : Mordi 13, Thibedore 3, Pope 12, Korsantia 14, Diame 9. Banc : Saumont 13, Landry 3, Wiscart Goetz 5, Nardini 2, Laporal, Rigaux 3. Entr. : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les Cébécistes termineront l'année 2020 par un déplacement à Orchies (Nord), l'ancien club du coach Fabrice Courcier, le mardi 22 décembre à 19h30. Les Nordistes sont 11èmes. En cas de victoire, Caen rejoindrait la tête de la poule.