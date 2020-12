Football (Ligue 2). Défaite cruelle pour le HAC à Toulouse après un festival de buts (4-3)

C'est un scénario qui avait déjà laissé un goût amer lors du derby face à Caen ou du nul contre Ajaccio : le pénalty en seconde période qui vient balayer les efforts accomplis. Le HAC l'a une nouvelle fois vécu, samedi 19 décembre, au terme d'un match disputé à Toulouse pour le compte de la 16e journée de Ligue 2.

Menés 2-0 dès la douzième minute (Healey 2e, 12e), les Havrais sont d'abord mal engagés en première période. Entré pour palier à la blessure de Nolan MBemba, l'ex-Toulousain Alex Bonnet ouvre finalement la marque pour les Normands (19e)… Qui encaissent un troisième but avant la pause (Adli, 31e). Parvenu à égaliser grâce à Umut Meras (49e) et Nabil Alioui (83e), le HAC pense alors concéder un match nul. C'était sans compter un pénalty accordé à Toulouse - et transformé - dans les derniers instants des arrêts de jeu (Spierings 98e). Une victoire qui permet au club de la ville rose de remonter sur le podium, à la 3e place. Le Havre est 13e avant un dernier effort, mardi 22 décembre, contre Rodez à domicile.