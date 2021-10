Miss France. Avec Amandine Petit, c'est un septième sacre pour la Normandie 

Amandine Petit est la septième normande de l'Histoire à obtenir le prix de beauté le plus célèbre de France, le samedi 19 décembre 2020 au Puy-du-Fou. Elle succède à Monique Negler (Miss Normandie en 1957, puis Miss France 1958), Jeanne Beck (Miss France 1966, originaire du Calvados), Isabelle Benard (originaire de Vernon dans l'Eure, elle est élue reine de beauté en 1981), Martine Robine (élue en 1984, étudiante en lettres alors et passionnée d'athlétisme, élue Miss Côte Fleurie à Cabourg), Cindy Fabre (originaire de Falaise depuis l'année 2000 et élue en 2005) et Malika Ménard (Caennaise élue en 2010). C'est sur les conseils de Malika Menard que la nouvelle reine de beauté, originaire de Caen, se lance dans le concours.

Elle s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs, portant haut les couleurs de la Normandie, pour cette centième édition des Miss France.