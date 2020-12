Le Havre. Dernier jour pour le dépistage du coronavirus à grande échelle

L'expérimentation de dépistage massif à l'échelle d'un territoire s'achève samedi 19 décembre, au Havre. Jusqu'à 20 heures, tous les habitants de la communauté urbaine sont invités à passer un test du coronavirus, dans l'un des vingt centres montés spécialement ou chez une trentaine de laboratoires et pharmacies participants. Il s'agit d'un test gratuit, sans ordonnance ni rendez-vous, antigénique sur la majorité des points de prélèvement, c'est à dire avec un rendu des résultats en une vingtaine de minutes. Seuls les centres installés à l'hôtel de ville et à la gare du Havre proposent des tests PCR, plus fiables mais avec un rendu en maximum 24 heures.

Vingt sites sont ouverts de 10 heures à 20 heures jusqu'à ce samedi soir. - ARS Normandie

Annoncée comme un dépistage massif, l'opération n'avait engendré que 17 799 tests de lundi à jeudi, soit l'équivalent de quatre semaines habituelles de tests sur Le Havre Seine Métropole. Un chiffre qui ne représente cependant qu'à peine 7% des 270 000 habitants de la communauté urbaine. L'approche des vacances de Noël aura peut-être accéléré le nombre de prélèvements. Réponse à la fin du week-end.