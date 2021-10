Agglo de Rouen. Des travaux ont entrainé une panne quasi totale du métro

Une mauvaise surprise pour les habitués des transports en commun dans l'agglomération rouennaise, vendredi 18 décembre, dès le début du service. Le métro n'a pu circuler qu'entre le terminus Boulingrin et la station Joffre-Mutualité sur la rive gauche. Le reste du réseau ne fonctionnait pas.

La cause de cette panne gigantesque : des travaux de modernisation menés dans la nuit. Plus de 50 carrefours ont été modifiés pour installer un nouveau système de télécommande permettant aux conducteurs de métro d'agir sur les feux de signalisation.

Pour une raison encore inconnue, le système était défaillant lors de la prise de service. L'exploitation du réseau était devenue impossible. Le réseau Astuce a donc mis en place des bus de substitution pendant que les équipes techniques remettaient en place l'ancien système sur les carrefours et dans les rames.

La circulation du Métro est interrompue entre les stations Joffre-Mutualité et G.Braque et entre Joffre-Mutualité et Technopôle. Des navettes de substitution sont à votre disposition aux abords des stations non desservies.



