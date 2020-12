Le Havre. Flottarium, hammam, douches sensorielles : des nouveautés pour Les Bains des Docks

Le conseil communautaire du Havre Seine Métropole a validé, jeudi 17 décembre, le changement d'exploitant de la piscine Les Bains des Docks. À compter du 1er avril 2021, l'exploitation de la structure havraise sera confiée à la société Prestalis. Un important programme de travaux va permettre d'enrichir et renouveler l'offre de services aux usagers. "Nous disposons d'un équipement dont la renommée dépasse désormais largement les frontières de la communauté urbaine. Il convient d'entretenir cette attractivité en proposant de nouveaux services et c'est pourquoi nous nous engageons pour les sept prochaines années avec ce nouveau délégataire ", explique Édouard Philippe, maire du Havre et président de la communauté urbaine.

Prestalis exploite déjà 21 complexes aquatiques dans le grand ouest de la France, dont l'équipement communautaire L'Effet bleu de Saint-Romain-de-Colbosc. Ce changement de délégataire s'accompagne d'un programme de travaux qui seront réalisés au cours du 1er semestre 2022. Le Havre Seine Métropole procédera au remplacement des verrières et à la reprise de mosaïques abîmées. Dans le même temps, Prestalis, en collaboration avec le cabinet d'architectes A26, mènera un ensemble de travaux destinés à proposer un renouvellement des services proposés les usagers.

Du nouveau pour l'espace balnéothérapie

Différents espaces de la partie "balnéothérapie" seront repris afin de créer de véritables parcours bien-être pour les usagers.

- création d'un flottarium d'eau chaude très concentrée en sel qui permet au corps de flotter sans effort.

- aménagement d'un nouveau hammam.

- installation d'un parcours de douches sensorielles et d'hydrothérapie, mêlant eau en brume, en chute, en pluie avec une ambiance lumineuse permettant la relaxation.

- aménagement d'un espace de halothérapie où la conjonction d'un mur lumineux et de plaques de sel au mur permettra, en 15 à 30 minutes, de booster l'énergie des usagers.

Aménagement d'un salon spa

Un véritable espace dédié au bien-être et à la détente sera aménagé avec trois cabines de soin et un accueil spécifique. Une offre complète de soins pour le corps et le visage sera proposée. L'espace spa sera complété par une offre nouvelle de cryothérapie dont la pratique sera encadrée.

Un nouvel accueil. - A26 architecture

Un réaménagement de l'espace d'accueil

Afin de faciliter la circulation des abonnés au sein des Bains des Docks, l'espace d'accueil sera reconfiguré avec la création d'un escalier "multi-pass", permettant de circuler des vestiaires fitness jusqu'aux bassins sportifs et à l'espace balnéothérapie pieds nus et sans avoir à changer de vestiaire.

De nouveaux aménagements ludiques pour les enfants

La pataugeoire sèche avec les cubes de couleur ainsi que le bassin pour enfants seront enrichis de jeux interactifs.

Du nouveau pour les enfants. - A26 architecture

Nouveaux horaires et nouvelle gamme tarifaire

À partir du 1er avril 2021, les Bains des Docks proposeront deux ouvertures matinales en semaine de 7 heures à 9 heures, les mardis et jeudis. L'ouverture nocturne jusqu'à 22 heures est décalée du vendredi soir au jeudi soir.

L'offre d'abonnements évolue vers un système de "Pass Carrés" qui peuvent s'additionner. L'abonnement de base pour l'accès aux bassins sportifs et ludiques est en baisse à 18,90 euros. Le tarif réduit pour les étudiants passe de 4,40 euros à 3,80 euros et le tarif unique pour les enfants de moins de 12 ans est maintenu à 2 euros. Le tarif unitaire augmentera pour sa part de 0,10 euro, soit un ticket d'entrée à 5 euros.