Caen. Furoshiki, décorations, vêtements... Passez des fêtes éco-responsables !

Les fêtes entraînent souvent un excès de déchets : papiers cadeaux, vaisselle en carton ou plastique, surconsommation, etc. Angèle Hiverlet a créé son entreprise Effet Colibri avec laquelle elle accompagne les particuliers dans leur transition écologique. Elle propose par exemple des ateliers à Caen.

Pour ces fêtes, elle et sa famille vont passer un Noël éco-responsable. "On peut faire un sapin en bois de palettes, c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Pour emballer ses cadeaux, on peut utiliser la technique japonaise du furoshiki qui consiste à utiliser du tissu. Pour les décorations, on peut faire sécher des oranges y passer ensuite un fil et créer des guirlandes ou bien faire ses propres bougies en récupérant des pots de yaourt en verre."

La jeune femme conseille également de privilégier les assiettes et couverts réutilisables. Côté vêtements aussi, il est possible d'être responsable. "On peut faire marcher l'économie circulaire en trouvant des habits de fête de seconde main. Il y a moyen de trouver plein de choses d'occasion."