Cany-Barville. Noël malgré la crise sanitaire

Même si les commerces dits non essentiels ont pu rouvrir leurs portes avant la date officielle du déconfinement, l'ambiance reste morose à l'approche des fêtes de fin d'année. Pas facile pour une commune de maintenir un esprit de Noël et de donner l'envie à ses habitants de se promener et de consommer.

Exemple à Cany-Barville, petite ville du pays de Caux. Avec un peu plus de 3 000 habitants, son centre-bourg accueille une soixantaine de commerces et une vingtaine d'artisans. La municipalité s'est investie pour soutenir ses commerçants. Elle a lancé une campagne de communication intitulée "J'aime mes commerces de proximité". Une campagne relayée par les réseaux sociaux et des visuels (affiches et banderoles). La mairie a aussi investi, à hauteur de 125 euros par commerce, pour financer leurs décorations de Noël. Les différentes aides financières à destination des commerces ont explosé : environ 100 000 euros cette année. C'est trois fois plus qu'à l'habitude. Mais pour Jean-Pierre Thévenot, le maire, "c'est un investissement. On espère le retrouver dans la vie économie de notre Ville."

Pour créer une ambiance de Noël, les rues sont sonorisées. Samedi 19 et jeudi 23 décembre, les commerçants vont proposer un lot à gagner toutes les heures et le Père Noël sera présent dans les allées du marché hebdomadaire du lundi 20 décembre. Un regret pour la mairie et les commerçants : la préfecture a refusé la tenue du Conte de Noël et son spectacle pyrotechnique du samedi 19 décembre.