Près de Rouen. Un adolescent de 15 ans interpellé pour un vol par effraction

Les policiers ont été alertés, mardi 15 décembre peu après 18 heures, par des témoins ayant vu des personnes s'introduire dans un pavillon désaffecté à Grand-Quevilly.

Il prend la fuite

Les forces de l'ordre se sont rendues sur place et ont aperçu deux individus avec une lampe de poche se trouvant au niveau d'une porte à l'arrière de l'habitation. "Ils ont alors éteint leur lampe, mais les policiers ont attendu et ont vu un volet s'ouvrir. Un premier individu s'est enfui et a sauté par-dessus la clôture", raconte une source policière.

Le jeune a été rattrapé par les policiers et interpellé, l'autre individu n'a pas été retrouvé. À l'intérieur du pavillon, les policiers ont constaté que l'ensemble des meubles avaient été fouillés. Âgé de 15 ans, sans domicile fixe, le jeune d'origine algérienne a été placé en garde à vue.