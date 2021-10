Calvados. Covid-19 : 17 cas positifs après le dépistage des habitants de Ranville

À Ranville, au nord-est de Caen, les vacances de Noël sont arrivées plus tôt que prévu pour les élèves de l'école élémentaire Pierre-Helly. À la suite de 20 cas testés positifs dans l'établissement scolaire (onze enfants, six enseignants et trois agents communaux), la préfecture avait décidé de fermer l'école toute cette semaine, jusqu'au 18 décembre inclus.

17 cas positifs sur 302 tests

Un dépistage a alors été proposé aux élèves, parents d'élèves, ainsi qu'à tous les habitants de la commune le week-end des 12 au 13 décembre. Au total, 302 personnes ont été dépistées et 17 ont été testées positives. Parmi elles, quatre sont liées au milieu scolaire : deux enfants de maternelle, un enfant de primaire et un assistant de vie scolaire.