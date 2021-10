Bolbec. Un calendrier sportif pour la bonne cause

À Bolbec, le calendrier 2021 "Au cœur du sport" est en vente, pour la bonne cause, depuis le mardi 15 décembre.

À l'initiative du projet : Mahmut Cakmak, un éducateur sportif de la ville. Ce projet personnel est né après le premier confirment. Il voulait inciter la population à reprendre ou à commencer le sport. Pour cela, il s'est pris en photo pour illustrer des exercices de sport, des exercices simples. Il en a fait un calendrier 2020. Mahmut Cakmak voulait que ce calendrier soir venu pour une bonne cause. Il a fait le choix de l'association bolbécaise Ecout'Cœur, créée il y a un an par Sandra Lambert, pour la prévention des maladies cardiovasculaires.

Ecout'Cœur propose des activités aux adhérents, notamment des marches, ainsi que des interventions à l'hôpital Monod du Havre, pour échanger avec les malades et leurs familles. Sandra Lambert a tout de suite adhéré au projet de Mahmut Cakmak, ce calendrier incitant au sport et donc à lutter contre les maladies cardiovasculaires.

Le calendrier est en vente (5 euros minimum) chez certains commerçants de Bolbec et sur la page Facebook d'Ecout'Coeur. Mahmut Cakmak et l'association seront aussi présents samedi 19 décembre devant le magasin de presse La Bouquinerie, dans la galerie marchande de Carrefour à Gruchet-le-Valasse, et en début de semaine prochaine (du 21 au 23 décembre) dans la galerie d'Intermarché de Bolbec.