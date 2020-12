Patrimoine normand. Le Livre des calvados : la parole d'un spécialiste

Avec ses 40 ans d'expérience, Christian Drouin est désormais un expert en calvados. Il nous livre ses connaissances dans ce très beau livre publié aux éditions Corlet : Le Livre des calvados.

Une aventure familiale

"Le calvados, c'est une passion qui me vient de mon père, explique l'auteur. Pour lui, c'était un hobby, il m'a surtout appris à savoir le déguster et à affiner mes goûts." Exigeant en termes de qualité, il fait appel à un distillateur très renommé à l'époque, Pierre Pivet, qui avait été décoré d'une médaille d'or par le ministère de l'Agriculture. "C'était exceptionnel pour l'époque, on récompensait les calvados produits, mais pas les distillateurs. Mais il s'était vraiment distingué ! C'est à lui que je dois mes connaissances. Je le considère comme mon maître car il m'a appris tous les secrets de la production et du vieillissement du calvados." Christian a déjà transmis sa passion à son fils, directeur général de la Maison Drouin. "Nous avons commencé notre production au domaine familial, à Gonneville-sur-Honfleur (Calvados), puis nous avons agrandi nos terres avec l'achat d'un nouveau domaine à Coudray-Rabut, où nous distillons désormais et accueillons le public." Le domaine produit en moyenne chaque année 170 000 bouteilles de calvados, sans compter la blanche, le pommeau, le cidre et le poiré !

La somme d'une vie

Christian Drouin a déjà consacré une dizaine d'ouvrages au calvados, tous publiés aux éditions Corlet. "J'ai commencé en 1987, avec un premier livre sur le calvados, coécrit par Jacques Billy pour pallier le manque de publications sur le sujet. C'est un livre qui a rencontré d'emblée un franc succès et cela m'a encouragé à persévérer dans l'écriture !"

Ses livres recèlent d'idées recettes gastronomiques et de cocktails à base de calvados, parfois conçus grâce à la collaboration de barmen renommés, mais ils nous dévoilent aussi l'histoire de la boisson et ses techniques de production.

Ce denier opus est le résultat d'une vie de travail : "J'ai voulu proposer un livre à la fois très complet et très accessible sur le calvados pour sensibiliser le public à cette boisson, qui est une composante très importante du patrimoine normand et qui, pourtant, reste méconnue." L'auteur aborde la boisson aussi bien sous l'angle historique, politique, sociologique, économique et artistique ! Christian partage ainsi sa passion et promeut cette boisson emblématique de la Normandie.

Pratique. Christian Drouin, Le livre des calvados, Éditions Corlet, 39,50 €